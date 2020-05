Over de launch titels van de PlayStation 5 wordt vandaag de dag enorm hard gespeculeerd, gezien Sony nog steeds erg gesloten is over wat we zoal kunnen verwachten. Een recent gerucht zegt echter dat de lancering van de PS5 onder andere gepaard zou kunnen gaan met de terugkomst van twee ware PlayStation iconen: Jak en Daxter. Het gerucht waarop deze uitspraak is gebaseerd, is oorspronkelijk afkomstig van 4chan en werd achteraf besproken op Reddit. Bij dezen kun je waarschijnlijk ook al wel afleiden dat dit nieuws allesbehalve officieel is.

Specifiek zegt het gerucht dat er momenteel gewerkt wordt aan een mogelijke remake of remaster van de Jak and Daxter trilogy door Bluepoint Games, de studio die onder andere al de PS4-remake van Shadow of The Colossus maakte. Deze trilogie zou bovendien binnenkort ergens aangekondigd worden tijdens het Summer Game Fest. Hetzelfde gerucht spreekt ook over een mogelijke Legacy of Kain remake, die in samenwerking met Square Enix wordt gemaakt.

Er circuleren momenteel verschillende theorieën over wat Bluepoint Games aan het maken is. Wat het ook zal worden, we kunnen er waarschijnlijk wel vanuit gaan dat de studio op de PS5 verschillende verrassingen te bieden zal hebben.

Ten slotte willen we je, voordat je dit artikel wegklikt, bij het verlaten van deze pagina zoals gebruikelijk je korrel zout nog even meegeven, aangezien niets van het voorgaande officieel is bevestigd. Zodra dat verandert, laten we het je hier weten!