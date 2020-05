Vorige maand werd al min of meer duidelijk wanneer Beyond Blue zou gaan verschijnen. En zoals verwacht is dat inderdaad in de week van 8 juni geworden. De officiële releasedatum is op de donderdag van die week, namelijk 11 juni.

Als je onze preview hebt gelezen, zul je te weten zijn gekomen dat het een erg leerzame, kalme en mooie game is. Om een beetje beter zicht te krijgen op waar de ontwikkelaars de game op gebaseerd hebben, kun je de onderstaande trailer bekijken.