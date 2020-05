Nog geen twee maanden geleden werd de releasedatum van No Straight Roads aangekondigd, samen met een leuke Collector’s Edition. Helaas heeft ook hier een zeker virus roet in het eten gegooid en daardoor gaat de game de eerder gestelde releasedatum niet halen.

Uitgever Sold Out en ontwikkelaar Metronomik durven nog geen specifieke nieuwe releasedatum te geven dan ‘ergens deze zomer’.

“However, based on recent information, due to the complications that arose from the global pandemic that we’re facing today, we’ve had to make the heartbreaking decision to delay the release of the game until later in the summer.”

“However, we are trying our best to make the delay short. And we are trying our best to get the game in your hands as soon as possible. Now you will see the release date listed at retailer sites as August 31, but that is just a placeholder date. Once we have some information on the release date, then we will let you know immediately.”