Jullie zullen het vast al voorbij hebben zien komen hier op PSX-Sense, de zeer nette PlayStation Plus aanbieding en afgelopen weekend een leuke prijsvraag. Dat is niet zonder reden, want in plaats van voor de zoveelste keer te linken naar de shop van een ander, is dit wat specialer. KaartDirect.nl is namelijk van ons, je favoriete PlayStation-website! Vorig jaar hebben we het redesign van PSX-Sense gelanceerd en alvorens de launch hiervan zijn we al begonnen met het ontwikkelen van onze eigen webshop. De afgelopen maanden hebben we erg hard doorgewerkt en het resultaat mag er zijn, KaartDirect.nl is eindelijk in bedrijf en nu al volop aan het knallen met de PlayStation Plus aanbieding.

Onze beweegreden hiervoor is deels te wijten aan het feit dat we naast het bijwerken van een blog en community over PlayStation, het hebben van een shop in dezelfde markt een goede aansluiting vinden. Wat het zwaarste weegt is dat het vandaag de dag niet makkelijk is om een website als PSX-Sense te kunnen blijven financieren. De advertentiemarkt heeft niet alleen door corona rake klappen gekregen, daarvoor ging het ook al bergafwaarts. Nu willen we niet ons eigen business model afkraken, maar je kunt wel een beetje nagaan dat met de komst van influencers het voor media steeds moeilijker wordt om het hoofd boven water houden.

Deze teruglopende inkomsten merk je als site zijnde en het was al geen vetpot, dus als het dan nog minder wordt moeten er keuzes gemaakt worden. PSX-Sense is ons kindje en we zijn ontzettend trots op de site die we hebben neergezet. Er zijn soms wat verhitte discussies, maar dat hoort erbij, de smaak in games is immers niet bij iedereen hetzelfde en dat geeft de gaming community ook weer een hele hoop charme. Dat willen we bewaren en PSX-Sense moet voort blijven bestaan, we zijn er namelijk al sinds 2008 en hoewel inkomsten genereren lastiger is geworden, nemen de bezoekersaantallen alleen maar meer toe.

Vandaar de introductie van onze webshop KaartDirect.nl, een webshop waar je tegoedkaarten voor PlayStation, Xbox, Nintendo en meer kunt kopen. Voordat je roept: “Maar je kunt toch gewoon in de PlayStation Store afrekenen?!” – ja dat klopt, maar je kunt ons ook steunen zonder dat het je extra geld kost. Wij verdienen namelijk een kleine marge wanneer er een tegoed- of cadeaukaart verkocht wordt via KaartDirect.nl. Er is nog een andere reden, zo hebben we een aantal leuke acties gepland om het nog aantrekkelijker te maken om een tegoedkaart bij ons te kopen. Het feit dat wij PlayStation Plus nu tijdelijk als goedkoopste van Nederland aanbieden (€41,85!) is slechts het topje van de ijsberg. We gaan er prijsvragen aan koppelen, gratis tegoed weggeven, extra tegoed weggeven, bonussen, kortingen en ga zo maar door.

Momenteel lopen er een flink aantal gesprekken om hele vette dingen te doen met KaartDirect.nl en we hebben er ontzettend veel zin in om deze met jullie te delen. Voor nu hopen we te kunnen rekenen op jullie support en mocht je een goede ervaring hebben gehad met KaartDirect, dan wordt het droppen van een review hier erg op prijs gesteld!