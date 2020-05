Call of Duty: WWII ging gisteren online als ‘gratis’ game voor PlayStation Plus abonnees en Sony maakt eind vanmiddag bekend wat we nog meer mogen verwachten in juni. Het ziet er nu naar uit dat één van de games al gelekt is, het betreft hier Star Wars Battlefront II.

Het lek lijkt legitiem te zijn, want het gaat om een advertentie die te vroeg online is gegaan op het Instagram account van Sony PlayStation. Je kunt de advertentie hieronder bekijken en later vandaag krijgen we een definitieve bevestiging.

Het is hierbij even de vraag of het bij Call of Duty: WWII en Star Wars Battlefront II blijft. Gezien de eerstgenoemde veel eerder dan gebruikelijk online ging, zou het zomaar kunnen zijn dat Sony die game als een extra heeft om meer abonnees binnen te halen. Enfin, eind vandaag weten we meer.