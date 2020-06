Project CARS 2 verscheen in 2017 en in de afgelopen jaren is Slightly Mad Studios bezig geweest met het derde deel, dat ze vandaag met een trailer hebben aangekondigd. Details ontbreken verder, hoewel de trailer aangeeft dat de game nog deze zomer zal verschijnen.

Project CARS 3 verschijnt voor onder andere de PlayStation 4. Over een next-gen versie is verder nog niets duidelijk, dus dat is afwachten. Bekijk de eerste beelden van Project CARS 3 hieronder.