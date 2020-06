In actie gezien: Project CARS 3 – Slightly Mad Studios heeft zich de afgelopen jaren op hun Project CARS franchise gestort en inmiddels is Project CARS 3 aan de horizon verschenen. Deze racer verschijnt dit najaar en van Bandai Namco kregen we onlangs een uitgebreide kijk op de game. Project CARS 3 is qua gameplay meer van hetzelfde en vult dat aan met een gloednieuwe carrière modus en een hele hoop nieuwe features. De uitgebreide kijk op de game brengt ons vandaag tot deze preview, waarin we uitgebreid op de game vooruitblikken.

Nieuwe carrière modus

De carrière modus van Project CARS 3 is vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd en dat hangt samen met het systeem dat je ervaringspunten en credits verdient door de hele game heen. Door te racen zul je stijgen in level en met de credits kun je in-game logischerwijs nieuwe voertuigen, upgrades én events kopen. Door deze aanpak zal elke speler op zijn eigen manier voortgang kunnen boeken in de game, zonder dat men verplicht wordt om bepaalde segmenten te doen als de wens daartoe niet is. Dat betekent dat je XP en credits opbouwt door custom events op te zetten, online te racen en natuurlijk de carrière modus te doorlopen.

Deze carrière modus kent een relatief traditionele opzet, waarbij ‘Road E’ de laagste klasse is waarin te racen valt. Met andere woorden: de auto’s zijn gewone straatauto’s, de snelheid ligt laag en de uitdaging is niet al te groot. Door daarin races te voltooien en specifieke doelstellingen te volbrengen, zul je punten krijgen en met genoeg punten kun je overstappen naar ‘Road D’, waarin je weer nieuwe races voor je kiezen krijgt. Op die manier werk je je een weg door de carrière modus heen om vervolgens van ‘Road A’ over te stappen naar ‘Hypercar’ en nadien volgt nog een reeks met GT dat begint bij C en eindigt bij ‘GT Open’. Kortom, er zijn veel stappen in de carrière modus en hoe verder je komt, hoe sneller de auto’s worden.

Zoals al even aangehaald zul je nieuwe evenementen in een als het ware hogere klasse vrijspelen door doelstellingen in races te voltooien, waarover zo meer. Mocht een bepaalde race niet lukken, vind je de lagere klasse niet leuk, maar heb je genoeg credits? Dan is het ook mogelijk om bijvoorbeeld van Road E direct naar Road C te gaan, mits je genoeg in-game currency hebt. Op die manier heb je altijd twee wegen om hogere niveaus vrij te spelen, wat de toegankelijkheid ten goede moet komen. Ook wilde Slightly Mad Studios de game meer dynamiek meegeven, waardoor de races niet langer puur op de overwinning gefocust zijn en dat is iets wat we kennen uit Driveclub.

In elke race krijg je namelijk opdrachten voorgeschoteld en die voltooien levert je punten op, waarmee je hogere klassen vrijspeelt. Zoals zojuist aangehaald. Ook zijn die opdrachten goed voor extra XP en de completionist gaat natuurlijk voor alle opdrachten voltooien. Het is precies de structuur die we ook in Driveclub zagen wat nu zijn weg naar Project CARS gevonden heeft voor meer variatie. Ter aanvulling daarop zijn er nog lange termijn accolades om te voltooien en die bestaan zoal uit een bepaald aantal overwinningen behalen, een bepaald aantal ‘schone’ races rijden en meer. Die leveren ook weer XP op en zo kun je zowel jezelf als coureur, alsook je auto levelen.

Customize… alles

Om de game voor jong en oud toegankelijk te maken, zonder daarbij de core gameplay uit het oog te verliezen voor de hardcore Project CARS spelers, komt men nu met meer customization features dan ooit. Het is voorafgaand aan een race mogelijk om de AI qua uitdaging en agressie in te stellen. Ook kun je diverse assistenten aanzetten, die invloed hebben op je sturen, remmen, stabiliteit en meer. Hoe meer je uitzet en hoe meer uitdaging je voor jezelf instelt, des te meer XP je zult ontvangen. Dus als je de standaard AI-instelling te makkelijk vindt, dan kun je extra XP verdienen door deze parameter aan te passen. Is het te moeilijk of heb je moeite met vooral sturen? Dan kun je dat ook instellen, waardoor bijvoorbeeld nieuwkomers eveneens een fijne en goede ervaring hebben met de game.

Dat is lang niet het enige wat de spelers kunnen customizen, zo is het nu ook mogelijk om al je auto’s van een ander kleurtje te voorzien. De creatieve mensen onder ons kunnen nog een stapje verder gaan en gaan knutselen met de liveries die de game bevat. Al je eigen cosmetische instellingen worden tijdens races weergegeven, ook online, zodat je duidelijk herkenbaar bent als je het virtuele asfalt op gaat. Daarnaast kun je in custom game een eigen race opzetten, geheel naar eigen inzicht. Kies een circuit, stel het aantal rondes in, het weer, de uitdaging en meer, en je bent klaar om te gaan. Mocht je een bepaalde auto echter niet hebben, ook voor specifieke online races niet, maak je dan geen zorgen: de game biedt je de mogelijkheid om een auto te lenen uit de garage van de game zelf.

Zo’n soortgelijke custom game feature zie je overigens ook terug in de multiplayer, waarin je eveneens een eigen evenement op kan zetten. Daarin kan je met je vrienden gaan racen geheel naar jouw wensen qua baan, instellingen en meer. Ook hierbij geldt weer dat de game auto’s beschikbaar stelt mocht je niet over specifieke modellen beschikken. Dat is ook van toepassing op de ‘Scheduled Events’ in de multiplayer, waarbij je op dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse basis nieuwe evenementen voorgeschoteld krijgt. Daarin kan je je op inschrijven en zodra de timer afloopt, zal de game je matchen met spelers van een gelijk niveau. Dit doet trouwens heel erg denken aan de multiplayer structuur die we ook in Driveclub zagen. Hierbij geldt wel dat enkel Slightly Mad Studios deze races van te voren kan aanmaken en dat het hier langere races betreffen.

Liever zonder al te veel poespas gaan racen? Dan is er nog een laatste multiplayer feature onder de noemer ‘Quick Play’ en daarin zul je gematched worden aan spelers met vergelijkbare skills. De bedoeling hiervan is dat je binnen een mum van tijd het asfalt op kan. Mensen die liever de uitdaging aangaan zonder dat er mensen in de weg rijden, die kunnen in de Rivals modus terecht. Dit is een a-synchrone multiplayer modus waarin er maandelijks nieuwe events te vinden zijn. Hierin zul je aan specifieke uitdagingen mee kunnen doen en je resultaat wordt dan op de leaderboards gedeeld. Door daarin goede resultaten te boeken bouw je punten op en die bepalen je Rivals score, waarmee je stijgt op zakt op de leaderboards. Om te zien hoe goed je het doet zal de game dynamische ghost ondersteunen, die je te zien krijgt van iemand die dichtbij jou op de leaderboard staat, zodat je altijd een ijkpunt hebt. Vanzelfsprekend levert deelname aan deze modus ook weer XP en credits op.

Van straatauto naar hypercar

Interessant is trouwens het upgradesysteem voor de auto’s dat je in staat stelt om je auto langdurig te gebruiken. Het is vrij gebruikelijk dat als je een hogere klasse bereikt, dat je dan al snel een nieuwe auto krijgt of aanschaft, die goed in die klasse mee kan komen. De game is echter voorzien van uitgebreide upgrade mogelijkheden voor je voertuig en daarmee stijgt het niveau van je auto als ware. Hierdoor kan een Road E-auto op een gegeven moment geschikt worden voor races in Road A. Tijdens de presentatie benadrukte Slightly Mad Studios dat het mogelijk is om je auto door je hele carrière heen mee te nemen, dus in theorie kan je van een straatauto naar een hypercar gaan.

Klinkt wat gek met een Honda Civic Type R, maar als dat nu precies de auto is die je zo prettig vindt om mee te rijden, dan zou je die de hele game effectief kunnen gebruiken. Het upgraden van je auto in dat perspectief is vooral gericht op zaken onder de motorkap en de game geeft via een handige meter aan onder welk niveau je auto op dat moment valt. Door te upgraden loopt de meter vol en zo zie je heel makkelijk of die ene Road E-auto ook geschikt is voor deelname aan races die onder Road A vallen, om maar wat te noemen. Dit alles heeft als doel om de ervaring zo soepel mogelijk te maken en het één niet van het ander uit te sluiten. Met die gedachte is de game ook zo ingericht dat je voor elke race in de game – online en offline – altijd XP en credits krijgt, waardoor voortgang nooit belemmerd zou mogen worden.

Voorlopige conclusie

Project CARS 3 lijkt een hele hoop te bieden als het later dit jaar uitkomt. De carrière modus is rijkelijk voorzien van een hoop races en als we naar de vorige delen kijken, hoeven we ons niet echt druk te maken over de circuits en voertuigen. De meer gestroomlijnde ervaring die Slightly Mad Studios probeert na te streven door je overal XP en credits mee te laten verdienen lijkt een goede aanpak te zijn, net zoals de vele customization mogelijkheden – zowel visueel als qua gameplay. Project CARS 3 doet voor de franchise ook een paar nieuwe dingen en hoewel het allemaal niet per se origineel of uniek is, gaf de eerste impressie wel een goede indruk. En die indruk is dat Project CARS 3 een zeer uitgebreide en erg solide racer lijkt te worden die zowel liefhebbers van de franchise zal bekoren, alsook uitnodigend is voor nieuwkomers.