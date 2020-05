Sony heeft weer een nieuwe firmware update voor de PlayStation 4 uitgerold en het betreft hier een update met versienumer 7.51. Zoals je aan het versienummer al wel kan zien gaat het hier niet om een bijzondere update, dus het brengt vooralsnog geen nieuwe features naar de console.

De update is met 471MB niet al te groot, dus downloaden en installeren moet zo gedaan zijn. Sony geeft in de changelog aan dat het bedoeld is voor stabiliteit en de performance van de console. Wel willen we je adviseren om de disc – als er een game in je console zit – eruit te halen.

Na firmware update 7.50 verschenen er overal berichten online dat de Blu-ray drive niet meer naar behoren functioneerde. Wellicht wordt dat euvel nu met deze update opgelost, maar neem desondanks liever het zekere voor het onzekere.