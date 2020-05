Fast & Furious: Crossroads zou deze maand verschijnen, gelijktijdig met de bioscooprelease van Fast & Furious 9. Vanwege het coronavirus werd die film uitgesteld en zodoende werd ook de release van de game opgeschoven. Heel erg veel langer hoeven we gelukkig niet te wachten, want de releasedatum staat nu op 7 augustus.

Met het bekendmaken van de releasedatum is er ook een nieuwe gameplay trailer verschenen en die kan je hieronder bekijken. Hieruit blijkt dat het echt een arcade game is met vooral veel over-the-top actie. Of het er indrukwekkend uitziet… dat laten we aan jullie om te beslissen.