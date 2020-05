Fumito Ueda bracht eind 2016 eindelijk zijn langverwachte The Last Guardian naar de PlayStation 4, hoewel de game in eerste instantie een generatie eerder al moest verschijnen. We waren in onze review behoorlijk positief over deze bijzondere game. Commercieel was de game helaas geen enorm succes, maar dat betekent niet dat we het laatste van Trico hebben gezien.

De film industrie insider Daniel Richtman laat namelijk via FullCircleCinema weten dat Sony mogelijk bezig is met een film van The Last Guardian. De Japanse grootmacht zou naar verluidt vier rollen willen vervullen, waaronder die van een 12-jarige jongen en zijn gevleugelde wezen ‘Tree’, ook wel bekend als Trico.

Daarnaast zoekt de studio ook naar acteurs voor de rollen van het stelletje Ariana en Ueda, die ondersteunende rollen moeten spelen in het verhaal van de jongen en Tree. De schrijver van de film is Max Borenstein, die eerder ook de scripts van Godzilla en Kong: Skull Island heeft geschreven, Borenstein heeft dus wel verstand van het schrijven van films met enorme wezens.

Laten we hopen dat deze film niet hetzelfde pad gaat volgen als de Uncharted-film.