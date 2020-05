De Mafia II: Definitive Edition is nu ruim een week verkrijgbaar, maar de kwaliteit laat helaas een beetje te wensen over. Daar kun je in onze special meer over lezen en met betrekking tot de huidige staat van de game, hebben we nu positief nieuws te melden. De ontwikkelaar van de remaster, D3T, heeft aangegeven dat ze de feedback ontvangen hebben.

Via Twitter laten ze weten dat ze luisteren en met 2K zullen samenwerken om de gebruikerservaring te verbeteren. Ze moedigen ook aan dat spelers issues blijven melden. Met andere woorden: men is bezig om alle problemen in kaart te brengen en op basis daarvan zal wellicht een update gaan volgen.

Hopelijk komt er snel een update voor de game die de meest vervelende bugs en glitches verhelpt. Hetzelfde geldt voor Mafia III: Definitive Edition, die ook nog wat aandacht kan gebruiken. De PS4 Pro ondersteuning is op één of andere merkwaardige manier niet in die editie inbegrepen en moet dus nog toegevoegd worden.