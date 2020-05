Wanneer komt Grand Theft Auto VI? Dat is de grote vraag, want dat er een nieuw deel komt is net zo vanzelfsprekend als dat de zon dagelijks opkomt. De kans is aanwezig dat die game in 2023 uitkomt, wat te herleiden valt uit financiële documenten van uitgever Take-Two Interactive.

Het is voor bedrijven in de Verenigde Staten verplicht om ’10-K’ formulieren in te vullen en dat betekent kortweg dat bedrijven aangeven wat ze verwachten uit te geven in de komende jaren. Deze formulieren zijn inzichtelijk en daarin is in het fiscale jaar van 2024 een piek te zien. Dit fiscale jaar loopt van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024.

Take-Two Interactive verwacht in dat fiscale jaar 89 miljoen dollar te spenderen aan marketing. Dit is een toename van 11 miljoen dollar ten opzichte van vorig jaar, toen Take-Two nog 78 miljoen dollar invulde voor een fiscaal jaar eerder, maar wat eveneens een piek was. Als je dat in perspectief met andere jaren zet, dan is het verschil behoorlijk groot, zo merkt VentureBeat op, zie de afbeelding hieronder.

Het is natte vingerwerk, omdat de game niet officieel is aangekondigd en een ander scenario zou kunnen zijn dat er voor dat jaar heel veel games op de planning staan. Veel meer dan in andere jaren. Opvallend is echter dat een soortgelijk patroon ook te zien was voordat Red Dead Redemption 2 werd aangekondigd.

Met meer dan 90 games in ontwikkeling is het moeilijk vast te stellen of de interpretatie van VentureBeat correct is. Toch is het wel een interessante afwijking en de tijd zal ons leren of het correct blijkt. Daarbij moeten we in acht nemen dat een game als Grand Theft Auto VI gevoelig is voor uitstel, dus het kan nog langer duren. Als 2023 in eerste instantie überhaupt klopt als jaar waarin de release moet plaatsvinden.

Take-Two heeft inmiddels gereageerd en stelt dat de twee zaken niets met elkaar te maken hebben. Toch blijft het opvallend dat er in het verleden een soortgelijke piek te zien was voordat er een Rockstar game uitkwam.