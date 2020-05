Helaas gebeurt het in de game-industrie met enige regelmaat dat een studio lang en hard aan een nieuw project gewerkt heeft, maar dat het uiteindelijke resultaat in de archiefkast terecht komt in plaats van de winkelrekken. Dit kan bijvoorbeeld komen door productieproblemen of simpelweg doordat de portemonnee leeg is.

In een nieuwe documentaire van Noclip vertelt men het verhaal van The Crossing, een first-person shooter van Arkane Studios die single- en multiplayer-elementen moest gaan combineren. Spelers zouden op elk moment deze “cross-player” modus aan of uit kunnen vinken, waarmee ze de vijanden van een andere speler zouden kunnen overnemen.

Het verhaal zou zich afspelen in Parijs, die door de Tempeliers in twee versies gesplitst zou zijn. In de ene versie waren er hoge landschappen met een gotische uitstraling, waar de andere variant juist weer het “normale” Parijs was. Verschillende portalen brachten de speler van de ene naar de andere wereld en de Tempeliers zouden de spelers volgen om hen het leven zuur te maken.

In één versie van Parijs leek de gameplay en sfeer op SWAT, terwijl je in het gotische Parijs een grijphaak kon gebruiken om bijvoorbeeld muren te beklimmen.

Volgens de documentaire stond Arkane op het punt om een contract te ondertekenen met een uitgever, maar dit bleek een “verschrikkelijke deal” te zijn. Naar verluidt kostte het project ongeveer 1 miljoen dollar, maar het team bleef doorgaan in de hoop dat ze toch nog een uitgever konden vinden.

De documentaire duurt bijna anderhalf uur, maar mocht je fan zijn van Arkane Studios en hun games, dan is het zeker een kijkje waard.