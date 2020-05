Er is een hoop gezegd en geschreven over de onthulling van de PlayStation 5, maar tot op heden tasten we nog altijd in het duister. Sony richt de focus de laatste tijd vooral op z’n twee exclusieve games: Ghost of Tsushima en The Last of Us: Part II. Toch is de algemene indruk dat de PlayStation 5 onthulling erg dichtbij is.

Eerder werd over 4 juni gesproken, dit door een journalist van VentureBeat, die dit had begrepen van bronnen nabij Sony. Nu komt ook Jason Schreier van Bloomberg met een soortgelijk nieuwtje. Eerder beaamde hij al de berichten van Grubb, maar een specifieke publicatie op de Bloomberg site suggereert dat hij meer details heeft vernomen.

Volgens het artikel zou Sony een digitaal evenement organiseren op woensdag 3 juni en hierbij zou men games willen gaan laten zien. Dit heeft Schreier van mensen begrepen die directe kennis van zaken hebben. Hierbij stipt Schreier wel aan dat de plannen nog flexibel zijn, dus een latere datum is nog altijd realistisch.

Na deze eerste presentatie zouden er in de komende weken en maanden meer PlayStation 5 evenementen moeten gaan plaatsvinden. Dit allemaal in aanloop naar de release dit najaar, waarbij Sony beetje bij beetje meer details vrijgeeft. Neem dit desondanks allemaal met een korrel zout en laten we hopen dat Sony snel met meer duidelijkheid komt.