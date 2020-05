De next-gen consoles staan gepland voor eind dit jaar en hoewel we nog op de onthulling van de PlayStation 5 en een releasedatum wachten, groeit de line-up gestaag. Er is nu weer een nieuwe game aangekondigd voor de nieuwe console van Sony en dat met de titel Skeletal Avenger.

Skeletal Avenger is een hack ’n slash titel, waarin je in de schoenen staat van een ‘onsterfelijk’ skelet. Hij is gedood door een boosaardige trol en rijst uit het graf om wraak te nemen. Speciale en krachtige aanvallen doe je door middel van jezelf te onthoofden en je hoofd te lanceren richting de vijanden. Het resultaat ziet er best grappig uit en je kan hieronder de eerste beelden bekijken.

Verder ondersteunt de game lokale coöp tot vier spelers en dan kan je er als een groepje skeletten flink op los hakken. Skeletal Avenger staat gepland voor eind dit jaar, maar verdere releasedetails ontbreken nog.