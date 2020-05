The Elder Scrolls Online spelers hebben recent het nieuws gehad dat Greymoor uitgesteld werd naar 9 juni. Die releasedatum nadert steeds meer en op die dag gaat het voorgaande verhaal verder als ‘Fear the Dark Heart of Skyrim’. Er valt genoeg te bestrijden als we de launch trailer van Greymoor mogen geloven.

De trailer geeft een indruk van wat je mag verwachten van deze uitbreiding en dat op een cinematische wijze. Er zijn in ieder geval genoeg weerwolven en vampieren in Greymoor, die allemaal het loodje moeten leggen en daar ga jij natuurlijk voor zorgen.