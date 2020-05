Op 3 juni zet Infinity Ward een punt achter het derde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare. Tegelijkertijd gaat logischerwijs het vierde seizoen van start. En dit seizoen zou volgens hardnekkige geruchten kapitein Price als operator naar voren schuiven.

De nieuwste trailer van Modern Warfare spreekt dit alvast niet tegen. Eerder het tegenovergestelde: voor ieders favoriete kapitein lijkt in seizoen 4 zeker een hoofdrol weggelegd te zijn. To Price or not to Price? Neem hieronder een kijkje en oordeel zelf.