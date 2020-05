We worden al een tijdje doodgegooid met geruchten over Resident Evil 8. Bijgevolg denken we dat een officiële aankondiging niet zo ver weg meer kan zijn. Volgens een recente Twitterpost zouden we wat dat betreft best eens gelijk kunnen hebben…

Het gaat om een foto van een e-mail, gericht aan ‘gold members’ van het Resident Evil Ambassador Program. Het bijbehorende bericht zou vrij vertaald laten uitschijnen dat er een opwindende aankondiging zit aan te komen. Zou het om Resident Evil 8 gaan?

Het antwoord op die vraag moeten we je voorlopig schuldig blijven. De datum op het prentje is echter 10 juni, wat afhankelijk van het precieze tijdstip in westerse landen ook 9 juni zou kunnen zijn. Waar het dus ook over gaat, we komen het snel te weten.