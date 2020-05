Dubbel nieuws over Assassin’s Creed: Valhalla vandaag. De nieuwste telg in Ubisofts miljoenenfranchise wordt een monsterlijk grote game, waarin spelers kennismaken met het Engeland uit de Middeleeuwen, dat meedogenloos belaagd wordt door de Vikings uit Noorwegen. Het verhaal zal volgens narratief regisseur Darby McDevitt behoorlijk belangrijk zijn voor fans van de reeks. Valhalla vormt namelijk een brug tussen Origins en Odyssey aan de ene, en de rest van de franchise aan de andere kant.

“We’ve spent a lot of effort trying to fill our world with lore that has really meaningful connections to a lot of these titles before and after. Some things that are happening are starting to set the stage for what comes in the games that follow.”

McDevitt legde daarnaast ook uit op welke manier Valhalla zich zal onderscheiden van zijn onmiddellijke voorgangers. Hoe goed Origins en Odyssey ook waren, het enorm uitgebreide lootsysteem kon soms vermoeiend aanvoelen. Wie niet voortdurend voor nieuwe wapens koos, kon namelijk al gauw behoorlijk slaag krijgen. Dit zal in Valhalla niet langer het geval zijn. In de nieuwe Assassin’s Creed wordt het mogelijk om je geliefde wapentuig de hele game lang doeltreffend te gebruiken.

“Every piece of gear is unique in the game and [can be] upgraded extensively so that when you find a piece of gear, you’re excited and you celebrate it, and that can stay with you for quite a long time.”

“It can be viable for quite a long time. So it’s quite a different approach than the previous games took.”