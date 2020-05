Alle ogen zijn gericht op volgende week, want dan zou Sony volgens geruchten de PlayStation 5 of anders de eerste games voor die console gaan onthullen. Tot op heden weten we nog altijd niets zeker en het blijkt nu dat Sony in eerste instantie plannen had om eerder dit jaar meerdere (digitale) evenementen te houden.

Voor die plannen werd echter een stokje gestoken door het hogere management van het bedrijf. Alanah Pearce heeft dit van ontwikkelaars begrepen die hier aan mee zouden werken en vertelde dat in de Kinda Funny Games Daily show. De reden voor het annuleren van meerdere shows is omdat de topmensen van Sony een focus willen leggen op een zeer professionele stream.

“Sony has tried to do presentations already this year, and I know this from developers who were supposed to be part of those presentations, but didn’t because for some reason, somewhere in the Sony hierarchy they were very obsessed with the idea of having a very, very professional stream, rather than something previously recorded.”

“So they weren’t willing to do anything outside of a massive studio with a crew of like, 25 to 30 people. Which, for those devs who were planning to have their games revealed at those certain streams, was very frustrating.”