Met nog een paar weken te gaan tot de release van The Last of Us: Part II hier is, hebben we vanaf vandaag voor de komende twee weken een erg leuke actie! We mogen namelijk een hoop goodies van de game weggeven in samenwerking met Sony PlayStation en onze nieuwe site/partner KaartDirect!

Zoals gisteren al aangekondigd, zouden we met unieke acties komen en dit is de eerste samenwerking die we lanceren. We geven het goodiepakket (gedeeltelijk hierboven afgebeeld) maar liefst vijf keer weg en dit pakket* bestaat uit in totaal tien items.

Button badge

Guitar picks

Keychain

Notebook

Phone ring

Tas

Pet

T-Shirt

Lanyard

Travel mug

Om kans te maken op dit pakket dien je slechts één ding te doen. Je dient je bestelnummer van een product naar keuze bij KaartDirect.nl via het onderstaande e-mailadres in te sturen. Heb je eerder al iets besteld? Geen zorgen, ook dan kom je in aanmerking. Alle bestellingen die tussen 22 mei en 11 juni zijn/worden geplaatst dingen mee.

Met andere woorden: heb je iets besteld of ga je iets bestellen bij KaartDirect? Doe dat hier en bewaar je bestelnummer, stuur die in via de onderstaande stappen én zet je maat er even bij, gezien we verschillende maten shirts hebben. Dat is het enige wat je dient te doen en dan maak je automatisch kans op één van de vijf pakketten!

* Uiteindelijke inhoud kan wat afwijken.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'TLOU2 Goodies' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Sony PlayStation & KaartDirect zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 11 juni 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Sony PlayStation & KaartDirect.