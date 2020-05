Marvel’s Iron Man VR heeft meermaals met uitstel te maken gekregen, maar recent werd de nieuwe releasedatum op 3 juli vastgesteld. Het ziet er nu naar uit dat de game niet opnieuw uitgesteld zal worden, want de titel voor PlayStation VR is goud gegaan.

Dit laat ontwikkelaar Camouflaj via Twitter weten, zoals je hieronder kunt zien. Met het goud gaan van de game is de ontwikkeling afgerond en kan alles gereed gemaakt worden voor de release over ruim een maand.

In de tussentijd kan je al een voorproefje krijgen, gezien er een demo beschikbaar is. Die demo kan je hier in de PlayStation Store vinden.

After years of hard work, we are proud to announce that MARVEL’S IRON MAN VR has officially gone gold! We can’t wait for everyone to #SuitUp when the game releases exclusively for PlayStation VR on July 3. pic.twitter.com/NZnsG12Pgy

— Camouflaj (@Camouflaj) May 28, 2020