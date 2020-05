Naughty Dog heeft al in twee eerdere video’s een hoop informatie over The Last of Us: Part II gedeeld. Nu is ook het derde deel verschenen en die gaat over het oog voor detail in deze PlayStation 4-exclusive.

De details van The Last of Us: Part II zitten hem niet alleen in het grafische gedeelte van het spel, maar ook het verhaal en de onderwerpen die aan bod komen zijn rijkelijk van details voorzien. Aan alles gaat veel research vooraf, zodat dit goed verwerkt kan worden in de game.

In de onderstaande video kun je zien hoe dit in de praktijk werkt. Heb je de vorige video’s gemist, dan kun je hier het eerste deel en hier het tweede deel bekijken.