The Last of Us: Part II verdween na het uitstel enige tijd terug voor een korte periode uit de PlayStation Store. Toen de nieuwe releasedatum aangekondigd werd, was het ook weer mogelijk om de game in pre-order te plaatsen en toen viel op de pagina te lezen dat je zo’n 100GB vrij moet houden op de harde schijf.

Uiteindelijk blijkt de daadwerkelijke installatiegrootte wat lager uit te vallen. Op Reddit is een screenshot geplaatst van de daadwerkelijke grootte van de game en die komt uit op 78.3GB. Dat is dus ruim 20GB kleiner dan aanvankelijk gemeld. Hierbij moeten we wel opmerken dat het hier om een basisinstallatie lijkt te gaan.

De game zal ongetwijfeld later nog wat updates krijgen en misschien zelfs een day-one patch, waardoor de uiteindelijke grootte weer wat toeneemt. Duidelijk is in ieder geval dat het verstandig is om de game te zijner tijd alvast te pre-loaden, wil je op 19 juni gelijk aan de slag.