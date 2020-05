De eerste game van ontwikkelaar V1 Interactive laat niet lang meer op zich wachten. Dit team bestaande uit een aantal veteranen van onder andere Bungie, is hard aan het werk om de finishing touches toe te brengen aan deze game. Naast de singleplayer campagne is er ook een multiplayer met drie verschillende modi om te spelen.

Deze modi worden in de onderstaande trailer even uitgelicht. In Zone Control moet jij met jouw team proberen om zo veel mogelijk zones op een map onder controle te houden. Collector is een grote collect-a-thon, waarbij over de map Brain Can’s liggen uitgestrooid die punten waard zijn, maar je kan ze ook krijgen door vijanden af te maken. In Retrieval moeten beide teams proberen om Cores te verzamelen en deze terug te brengen naar hun eigen basis.

Op zeer korte termijn mogen jullie van ons nog een interview verwachten met Marcus Lehto, studiohoofd van V1 Interactive, die wat dieper ingaat op de vragen die wij over game hadden. We hoeven niet lang meer op Disintegration te wachten, de game verschijnt al op 16 juni aanstaande.