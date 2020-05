Sony kondigde eind vorig jaar de DualShock 4 Back Button Attachment aan en na de release van deze accessoire werd het stil. De accessoire is overal uitverkocht en PSX-Sense heeft begrepen dat er toen geen nieuwe oplage geproduceerd zou worden. Een wat merkwaardige gang van zaken, gezien dat voor officiële accessoires niet gebruikelijk is.

Of er ooit nog een nieuwe voorraad in de Benelux beschikbaar komt is vooralsnog afwachten. Er is nu wel weer wat hoop verschenen, want Sony heeft in Noord-Amerika aangegeven dat ze volgende week met een nieuwe lading Back Buttons komen, dit voor mensen die in eerste instantie achter het net hebben gevist.

Nu zegt dat niets over Europa, maar wellicht is het een idee om Amerikaanse retailers in de gaten te houden om je Back Button daar te bestellen als je die heel graag wilt hebben.