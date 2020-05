Als SpongeBob een rapper zou zijn, dan zou je hem haast Pitbull kunnen noemen. Want als onze vriendelijke spons iets is, dan is hij wel Mr. Worldwide. THQ Nordic toont met deze nieuwe trailers hoe SpongeBob en zijn kameraden in diverse talen zullen klinken.

Dus of je nu fan bent van SpongeBob Squarepants, Bob L’eponge, SpongeBob Schwammkopf, Bob Esponja, SpongeBob Kanciastoporty of SPONGEBOBBU, de ontwikkelaars geven je in ieder geval genoeg keuze qua talen.

Op 23 juni kunnen wij in ieder geval onze jeugd herbeleven wanneer SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated in de fysieke en digitale schappen te vinden is.

