De Infinity Saga kwam enige tijd geleden op het witte doek tot zijn eind, maar dat betekent niet dat we voorlopig niets van Marvel gaan zien. Achter de schermen wordt nog altijd druk gewerkt aan Marvel’s Avengers, die enige tijd geleden werd uitgesteld. De game is sindsdien nauwelijks in het nieuws geweest, dus de vraag was wanneer we meer gaan horen en zien.

Crystal Dynamics breekt nu zelf de stilte en kondigt een livestream voor 24 juni aan. Hierin gaan we meer gameplay zien, waaronder story en coöperatieve missies. Daarnaast wordt er dieper ingedoken op de groep superhelden en we mogen flink wat trailers verwachten.

Op 24 juni kan je dus aanschuiven bij de War Table stream, waarin we eindelijk meer te zien gaan krijgen van dit ambitieuze superhelden project. Ook gaf de ontwikkelaar de onderstaande trailer nog vrij, die alvast wat laat zien van de beloofde beelden.