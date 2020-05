Helaas zal er dit jaar geen Grand Prix op het circuit van Zandvoort plaatsvinden, maar wel kunnen we er dit jaar al virtueel op racen. De baan in de duinen van Noord-Holland zit natuurlijk in F1 2020 en nadat we eerder al videobeelden van het circuit zagen, hebben we nu screenshots voor je.

Het gaat om negen nieuwe screenshots die de baan en de actie vanuit verschillende hoeken laten zien en dat check je hieronder. F1 2020 ligt vanaf 10 juli in de winkels en laatst spraken we met Olav Mol over zijn werk voor de game, daar kun je hier meer over lezen.