Vorige maand liet Wales Interactive vol trots weten dat Maid of Sker op 4 juni zou uitkomen. Zoals het geval is met veel games, is ook deze titel ten prooi gevallen aan het coronavirus en daarom zal de genoemde datum niet gehaald worden. Maid of Sker zal nu ergens in juli verschijnen.

Dit is echter niet de eerste keer dat de nieuwe game van Wales Interactive wordt uitgesteld. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de game al in het derde kwartaal van vorig jaar zou verschijnen. De reden voor uitstel deze keer is dat ze de digitale en fysieke editie tegelijkertijd uit willen brengen.

Hieruit blijkt dus dat de game zelf al klaar is, maar het duurt door de huidige pandemie wat langer om fysieke games in de schappen te krijgen.