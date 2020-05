Those Who Remain is een van de games die last ondervonden heeft van het coronavirus. Oorspronkelijk zou de game begin mei verschijnen, maar werd toen uitgesteld zonder datum. Niet veel later werd de game nogmaals ‘uitgesteld’ naar 28 mei. Ditmaal geen uitstel meer, maar de daadwerkelijke release. De naargeestige launch trailer van deze psychologische thriller is zodoende nu ook verschenen.

In Those Who Remain bevind je je in een mysterieuze stad waar de realiteit verscheurd raakt. Jij kan namelijk reizen tussen diverse dimensies en ook zal je verloren zielen op je pad tegenkomen. Of deze zielen deugen of niet is onduidelijk en jij hebt de keuze om hen te verlossen of verder de verdoemenis in te sturen.

De trailer zit strak in elkaar en is zeker even het bekijken waard.