De Dragon Quest-serie gaat al vele jaren mee en is nog steeds erg populair onder liefhebbers van RPG’s. Deze groep gamers heeft nu weer wat om naar uit te kijken, want er is een nieuw deel onderweg.

Het zou logisch zijn als Square Enix verder zou gaan met Dragon Quest XII, maar dat is niet het geval. Het nieuwste deel in de reeks is gebaseerd op de nieuwe anime-serie, die later dit jaar verschijnt: Dragon Quest: The Adventures of Dai, die op zijn beurt weer gebaseerd is op de gelijknamige spin-off manga die in de jaren 80 verscheen.

De nieuwe game is een actie-RPG en heeft de naam ‘Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventures of Dai’ gekregen. Deze game zal in Japan in 2021 uitkomen voor consoles. Welke spelcomputers dit zijn is nog niet bekend en dat geldt ook voor de ‘release window’ voor het Westen.

Om je een klein idee te geven van hoe de game eruitziet, heeft Square Enix een trailer vrijgegeven en die kun je hieronder checken.