We hebben eerder natuurlijk al wat te zien gekregen van de personages die we in Desperados III mogen verwachten. Eerst was daar Isabelle Moreau, gevolgd door John Cooper en voor Kate stond Hector Mendoza in de schijnwerpers. Elk personage in Desperados III krijgt zijn eigen unieke skills mee.

Kate O’Hara gooit voornamelijk haar charmes in de strijd om zo mensen in de val te lokken of ze af te leiden. Dit zodat haar partners bijvoorbeeld snel ergens voorbij kunnen terwijl de vijand de beeldschone Kate staat te bewonderen.

Maak kennis met haar in de onderstaande beelden. Desperados III verschijnt op 16 juni voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.