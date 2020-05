Outriders is in ontwikkeling bij People Can Fly in Polen en begin dit jaar is de ontwikkelaar samen met uitgever Square Enix begonnen aan een traject waarbij men steeds meer aspecten van de game laat zien. Zo heeft er weer een nieuwe presentatie plaatsgevonden en dat levert ons vandaag ruim tien minuten aan nieuwe beelden op.

De onderstaande video belicht allerlei aspecten van de game die samen de gameplay vormen en is daarmee zodoende erg interessant om even te bekijken. Outriders verschijnt op zowel de current-gen als de next-gen platformen en de video geeft tevens een indruk van de grafische kwaliteit.

De game heeft nog geen releasedatum, maar staat gepland voor eind dit jaar.