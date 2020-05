De remaster van Final Fantasy Crystal Chronicles is al even in ontwikkeling en zou aanvankelijk eind januari verschijnen. De game werd echter uitgesteld en lang was de datum onduidelijk, maar nu heeft Square Enix voor duidelijkheid gezorgd. We mogen Final Fantasy Crystal Chronicles op 27 augustus verwachten, wanneer de game verschijnt voor de PlayStation 4, Nintendo Switch en mobiele telefoons.

Deze aankondiging komt samen met een nieuwe trailer die je onderaan dit bericht kunt checken. Verder stelt Square Enix in het persbericht dat de game voorzien is van nieuwe ingesproken stemmen, een online multiplayer en andere gameplay vernieuwende aspecten. Visueel is de game uiteraard ook van een upgrade voorzien.