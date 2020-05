Spelers van Grand Theft Auto Online weten dat ze wekelijks een update krijgen en dat is deze week niet anders. Dit keer gaat de aandacht uit naar de Weeny, waardoor je mee kan doen aan verschillende Weeny Issi races, die je driedubbele beloningen opleveren. Dat zowel in RP als GTA$ en ook krijg je een Weeny Tee in je garderobe als je de komende week inlogt op de game.

Heb je de Issi (standaard, Classic of Sport) niet in je garage? Dan kun je die nu met 50% korting aanschaffen bij de lokale dealer of je geluk beproeven in het Diamond Casino & Resort bij de Lucky Wheel, waar de classic variant van de Issi momenteel de prijs is.

Ook krijg je korting op andere voertuigen. Zo zijn de Imponte Deluxe, Truffade Nero, Vysser Neo en Declasse Mamba met 40% korting verkrijgbaar en je krijgt 30% korting op de aanschaf van de Progen PR4 en HVY Brickade.

Afsluitend kun je nog dubbele GTA$ en RP verdienen door deelname aan de Madrazo Dispatch en Lamar’s Lowrider missies. Ook is de bonus van GTA$500.000 nog steeds van kracht, daarvoor moet je voor 31 mei op de game inloggen.