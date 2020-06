Terwijl Call of Duty: WWII al bijna een week te downloaden is voor PlayStation Plus abonnees, zal de juni update officieel gezien pas morgen plaatsvinden. Maar door de ongebruikelijke gang van zaken zal dan enkel Star Wars Battlefront II nog worden toegevoegd. Dat betekent ook dat je nog slechts één dag hebt om de games van mei binnen te halen.

De games die je in mei kreeg waren Farming Simulator 19 en Cities: Skylines en via deze weg een reminder dat je snel moet zijn als je die games nog niet gedownload hebt of in je downloadlijst hebt gezet. Voor Farming Simulator 19 kan je hier terecht en voor Cities: Skylines hier.