Vorige week dinsdag ging de eerste PlayStation Plus game voor juni online en mocht je die nog niet gedownload hebben, dan kan je hier terecht. Vandaag is het moment daar dat de tweede game online is gegaan in de PlayStation Plus sectie en het betreft hier natuurlijk Star Wars Battlefront II.

Met de twee genoemde games mogen PlayStation Plus abonnees zeker niet klagen, want het zijn twee uitstekende titels die allebei de moeite waard zijn om te spelen. Gezien Star Wars Battlefront II nu ook online is gegaan, is de gehele line-up voor juni beschikbaar om te downloaden en daarvoor kan je hier terecht.

Heb je geen PS Plus of loopt je PlayStation Plus abonnement bijna af of wil je verlengen? PlayStation Plus is nu nog in de aanbieding voor €41,85. Je kunt je bestelling hier plaatsen, je code om te verlengen ontvang je meteen in je mailbox. Ook handig, je kunt meerdere codes gebruiken om zo voor een langere tijd PlayStation Plus te stapelen. Deze aanbieding duurt nog tot en met 7 juni, dus wees er snel bij.