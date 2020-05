Special: Special: In gesprek met Marcus Lehto over het veelbelovende Disintegration – Ontwikkelaar V1 Interactive heeft gigantisch veel zin om hun eerste eigen game op de markt te zetten. Met een gepassioneerd, maar slechts dertig koppig team, hebben ze zeker een game van formaat neer weten te zetten. Private Division is voor hun daarom misschien wel dé perfecte uitgever, gezien zij zich focussen op games die door onafhankelijke studio’s worden geproduceerd, maar wel echt een Triple-A feeling hebben. Mocht de naam Marcus Lehto je ergens bekend van voor komen, dat zou zo maar kunnen. Marcus, plus een aantal anderen bij V1, hebben voorheen namelijk meegewerkt aan de Halo-games in hun tijd bij Bungie.

Labor of love

Als iets duidelijk mag zijn geworden uit ons gesprek met Marcus, is het wel dat ze bij V1 dol zijn op sciencefiction. Eerst Halo en nu Disintegration, het is niet voor niets. Lasers, robots, aliens, je ziet het natuurlijk ook in boeken. Sciencefiction is een genre waar je alle kanten mee op kan. “We willen met Disintegration een soort nieuw universum starten. Na Disintegration zijn wij als team absoluut nog niet klaar met de mogelijkheden die we voor onszelf gecreëerd hebben om deze wereld uit te breiden. En dat hoeft niet per se een direct vervolg op Disintegration te zijn, we willen ook andere genres verkennen.”

Maar naast die verre toekomstplannen zijn er natuurlijk ook plannen voor de nabije toekomst. Disintegration brengt ons een singleplayer en een multiplayer gedeelte, maar om de multiplayer in leven te houden is er natuurlijk de nodige ondersteuning nodig. “We hebben nog zo veel plannen om de multiplayer van Disintegration uit te breiden. Nieuwe crews, nieuwe maps, nieuwe modi, er zijn zo veel ideeën. We durven in ieder geval met zekerheid te zeggen dat we na de release eerst nog een aantal maanden bezig zullen zijn met de dingen die we naar onze spelers willen brengen. En dat is natuurlijk gratis voor iedereen. Als we iets niet willen, is het onze spelersbasis splitten.” Marcus zegt daarbij ook dat dit een trend is die hij in veel moderne shooters ziet. Een Season Pass is, anno 2020, ook naar onze mening eigenlijk wel een beetje passé in multiplayer georiënteerde games.

New kid on the block

Als nieuwe studio heb je het nooit makkelijk. “Ik ben begonnen samen met twee studenten, maar inmiddels telt ons team dertig mensen”, legt Marcus ons uit. Toen was Disintegration nog slechts een concept. Nadat de game vorig jaar op de gamescom voor het eerst speelbaar was, merkten ze bij V1 op dat de groep die de game echt leuk vond vervolgens ook hun eerste fans werden. “Na gamescom 2019 hebben we begin 2020 de bèta van Disintegration gestart. De hoeveelheid feedback die we kregen was ongekend! Zelfs de kleinste dingetjes werden aangekaart, puur om de game zo perfect mogelijk te krijgen. Sterker nog, bijna een half miljoen mensen hebben de bèta gespeeld”, zegt Marcus met een gepaste, trotse grijns op zijn gezicht. Wij haalden immers in onze preview van Disintegration ook al aan dat we bang waren dat de trailers de game geen recht aan hadden gedaan.

Het tegendeel is in ieder geval bewezen. De boodschap is duidelijk en Disintegration heeft zijn eigen groep fans weten te vinden die, net als ons, deze aparte hybride van first-person shooter en realtime strategy wel zien zitten. Dit zal ook volledig tot uiting komen in de singleplayer. Marcus legt het graag even uit: “Voor de singleplayer hebben we de gameplay in grote lijnen hetzelfde gelaten, alleen ga je natuurlijk wat meer tijd hebben om jouw tactiek toe te passen. We leggen ook de nadruk op het verkennen van de wereld waarin je je begeeft om zo de diverse mogelijkheden te zien die je hebt om een gevecht te starten. En Romer, het hoofdpersonage, en zijn squad zullen ook allemaal een eigen persoonlijkheid hebben. De multiplayer vergt meer een “think fast, act fast” mentaliteit van de speler.”

De laatste loodjes

Ergens is Marcus erg zenuwachtig, maar anderzijds heeft hij vertrouwen in het werk wat hij en zijn team hebben verricht. “We zijn de afgelopen jaren zo aan elkaar gehecht geraakt, we begrijpen elkaar wanneer iemand met feedback komt. Al die kleinigheden proberen wij voor de release nog zo veel mogelijk in orde te krijgen.” Dit is natuurlijk waar alle ontwikkelaars naar streven, maar Marcus denkt dat ze het wel geflikt hebben. “In het grotere team van Bungie waren ik en een paar anderen natuurlijk ook actief bij de game betrokken, maar ik had toch het idee dat de meerderheid gelijk had. Hier bij V1 zijn wij allemaal de meerderheid, een goed geoliede machine.” Disintegration verschijnt op 16 juni voor onder andere de PlayStation 4 en wij zullen met alle plezier een kijkje nemen naar het eindresultaat.