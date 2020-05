Tussen nu en de release van de PlayStation 5 zullen er nog een hoop games verschijnen. Het is de bedoeling dat gamers straks ook PlayStation 4 games op de nieuwe console kunnen spelen, waarbij Sony dat wil realiseren middels updates. Games die er nog aan zitten te komen, die moeten echter al compatible zijn met de PlayStation 5, zo laat Eurogamer weten.

Ontwikkelaars krijgen van Sony het verzoek hun games ‘PlayStation 5 proof’ te maken met ingang van 13 juli. Alle games worden voor release door Sony gecertificeerd en vanaf de genoemde datum moeten alle nieuwe PlayStation 4 games dus compatible zijn met de next-gen console.

De voorwaarde is dat het technisch mogelijk is, maar het is aan de ontwikkelaars zelf om daadwerkelijk een PlayStation 5 release te pushen. Het kan zijn dat dit met extra ontwikkelwerk komt qua optimalisaties en niet iedereen heeft daar de capaciteit voor. Vandaar dat Sony dit aan ontwikkelaars laat.

Verder is de compatibiliteit vrij beperkt, Sony eist dat games in de basiscode die wordt ingediend zonder issues op de next-gen hardware draait. Ook moeten alle PS4-features beschikbaar zijn. En daarmee neemt Sony weer een stap in de richting van de volgende generatie.