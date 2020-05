In 2017 kwam Super Lucky’s Tale uit als Microsoft-exclusive en het was tevens een launchgame voor de Xbox One X. In november vorig jaar kwam New Super Lucky’s Tale uit en dit was weer een exclusive voor de Nintendo Switch. Dit is echter van korte duur, want deze titel komt deze zomer ook naar de Xbox One en PlayStation 4.

New Super Lucky’s Tale is dezelfde 3D platformer als het origineel, alleen zijn er een flink aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is de camera nu volledig bestuurbaar en de besturing van de game is verder aangescherpt. Tevens zijn er nieuwe levels toegevoegd en oude levels zijn opnieuw vormgegeven. Eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken of het is wel aangepast.

Om je een idee te geven van wat je van de game kunt verwachten, hebben we een oude trailer van de Nintendo Switch-versie opgedoken en die check je hieronder.