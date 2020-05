F1 2020 is dit jaar voorzien van twee gloednieuwe circuits, Zandvoort en Hanoi. De eerstgenoemde kregen we een poosje terug al te zien en nu is het de beurt aan Hanoi dat schittert in een nieuwe gameplay trailer.

De video hieronder laat een volledig rondje op het nieuwe circuit zien in een Ferrari, zonder concurrentie. Het is dus puur bedoeld om je een indruk van deze gloednieuwe track op de kalender te geven. Check het zeker zelf even, dus druk hieronder op play.