Juni is altijd de maand waarin Bungie de eerste details bekendmaakt over wat er voor Destiny 2 in de pijplijn zit. Vorig jaar deden ze dat vlak voor de E3 en ook dit jaar mogen we weer een soortgelijke presentatie verwachten.

Via de wekelijkse nieuwsupdate maakt de ontwikkelaar bekend dat ze op korte termijn over de toekomst van de game zullen gaan praten. Bungie heeft hier nog geen specifieke datum voor in gedachten, maar het moment zal snel hier zijn.

Gezien Bungie de komende jaren met seizoenen voor Destiny 2 zal werken en er sinds Shadowkeep geen significante uitbreiding meer is verschenen, is het goed mogelijk dat de ontwikkelaar binnenkort een grote nieuwe uitbreiding aan zal kondigen.

We houden het in de gaten en zodra we wat vernemen, dan lees je het hier.