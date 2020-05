CD Projekt RED was eerder dit jaar genoodzaakt om Cyberpunk 2077 uit te stellen naar september. Vervolgens kwam daar het coronavirus nog bij, maar ondanks alles ligt de game nog altijd op schema. Sterker nog, de ontwikkelaar heeft via een financieel rapport een update gegeven en die klinkt positief.

Momenteel verkeert Cyberpunk 2077 in de laatste fase van de ontwikkeling, wat de meest intensieve periode is vooraleer de game uitkomt. Nu valt het niet te hopen dat ontwikkelaars tot het uiterste gedreven worden om de game af te krijgen, daar zijn op het web (over andere ontwikkelaars) immers genoeg negatieve verhalen over te vinden.

Het vooruitzicht is in ieder geval dat dit de indruk wekt dat de release in september gehaald zal worden en dat is natuurlijk goed nieuws.

This increase is mainly due to ongoing development of Cyberpunk 2077, which has entered its final, most intensive pre-release development phase.