Toen de eerste The Witcher game in 2007 uitkwam, wist de Poolse ontwikkelaar CD Projekt RED waarschijnlijk nog niet welke goudmijn ze in handen hadden. De avonturen van Geralt of Rivia, de titulaire Witcher, werden gesmaakt en zorgden in 2011 voor een nog meer succesvol vervolg: The Witcher 2: Assassins of Kings. Dé grote doorbraak kwam er echter in 2015 met de komst van het derde deel in de reeks: The Witcher 3: Wild Hunt. De game werd overladen met positieve kritieken en de verkoopcijfers van de franchise schoten loodrecht de lucht in.

Met de komst van de The Witcher Netflixserie vorig jaar, zagen we nogmaals de verkopen van zowel de boeken als de games stijgen, wat ons uiteindelijk tot deze feestelijke dag brengt. Jawel, CD Projekt RED heeft in deze tijden toch een reden tot feesten gevonden, want de The Witcher franchise is inmiddels meer dan 50 miljoen keer verkocht. Dit werd aangekondigd via de onderstaande tweet.

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again… Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc — The Witcher (@witchergame) May 28, 2020

Het is hierbij echter niet helemaal duidelijk of ook games zoals GWENT, Thronebreaker en The Witcher Adventure hierbij gerekend worden, maar sowieso blijft het een knappe prestatie! The Witcher 4 graag, CD Projekt RED?