In maart dit jaar dook opeens Star Wars Project Maverick op in de database van de Europese PlayStation Store. Het ziet er naar uit dat deze titel volgende week officieel zal worden onthuld door EA Motive.

Star Wars insider Jordan Maison bracht het balletje aan het rollen door te tweeten dat hij iedereen er aan wilde herinneren dat Motive op het moment bezig is met een nieuwe Star Wars-titel. Even later vulde hij dit bericht aan met de boodschap dat gamers volgende week in de gaten moeten houden.

Oh hey, maybe you should keep an eye out next week…. #StarWars https://t.co/vKl172SylV — Jordan Maison (@JordanMaison) May 28, 2020

Daarna was het Jeff Grubb van GamesBeat die een duit in het zakje deed. In zijn ‘voorspellingskalender’ voor deze zomer heeft hij op 2 juni ‘Mel Gibson picture’ staan. In 1994 speelde deze acteur in Maverick als Bret Maverick.

Als laatste is er nog Jason Schreier, die op Twitter reageerde op een bericht van EA Motive.

Looks like someone's getting ready to announce a new game: https://t.co/9qBtRH05tY — Jason Schreier (@jasonschreier) May 28, 2020

Dit alles doet vermoeden dat Star Wars Project Maverick zeer binnenkort zal worden aangekondigd. Als dit daadwerkelijk het geval is, dan kun je dat natuurlijk lezen op PSX-Sense.