Na Steve Caballero vorige week, is het ditmaal de beurt aan skater Chad Muska om ons mee te nemen achter de schermen van de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Remaster. Ook Muska is namelijk in deze remaster opnieuw van de partij en ook hij kijkt met veel liefde en genegenheid terug op de originele games en de impact die de games hebben gehad op zijn leven.

De video waarvan sprake kan je hieronder bekijken. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 komen als één bundel op 4 september 2020 uit voor onder andere de PlayStation 4.