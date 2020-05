Het verschijnen van nieuwe Trophy lijsten deed het ons onlangs al vermoeden, maar sinds kort is het nieuws ook officieel bevestigd: alle drie de BioShock games, die voordien op de PS4 enkel in één bundel te verkrijgen waren, zijn nu ook als losstaande games te koop.

De kans is echter groot dat je enkele maanden geleden de volledige collectie al hebt verkregen via PS Plus, maar indien dit nog niet het geval zou zijn en je zou graag de trilogie aanvullen met een ontbrekend exemplaar, dan kan je dat nu doen via de PlayStation Store.

Zowel BioShock Remastered als BioShock 2 Remastered en BioShock Infinite: The Complete Edition staan nu te koop voor €19.99 per stuk.