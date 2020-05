De geruchten wezen er al geruime tijd op, maar nu is er eindelijk zekerheid. Sony zal op donderdag 4 juni eindelijk meer over de PlayStation 5 gaan vertellen, zo laten ze via het PlayStation Blog weten.

Het betreft hier een digitale showcase die ongeveer een uur duurt en van start gaat om 22:00 uur ’s avonds. Deze showcase draait om de games die dit najaar op de PlayStation 5 te spelen zullen zijn, hierbij ligt ook een focus op het tonen van de potentie van de console.

Sony stipt ook aan dat dit pas het begin is, na deze eerste showcase zullen ze nog veel meer te tonen hebben wat in de maanden erna volgt.