Enige tijd terug toonde Sony uit het niets de nieuwe controller voor de PlayStation 5: DualSense genaamd. Deze controller combineerde de kleuren zwart met wit en dat met een geheel nieuw design zorgde voor behoorlijk wat discussies.

Het kan best zijn dat die kleurstelling je niet helemaal ligt. In dat geval hebben we mogelijk goed nieuws, want via een nieuwe teaservideo om het aankomende PlayStation 5 evenement aan te kondigen lijkt een andere kleurstelling te zien: volledig zwart.

Dat geeft toch een ander beeld en hoewel het niet 100% zeker is, want de belichting zorgt voor wat twijfel, geeft de video enigszins een indruk van hoe de controller er in het zwart uit zou kunnen zien.